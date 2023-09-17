İzmit’in Perileri, Avrupa kupalarında şampiyonluk mücadelesi veren Çukurova Basket Mersin Basketbol’u yenerek ligdeki ilk galibiyetini aldıKOCAELİ (İGFA) - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, kendi sahasında Çukurova Basket Mersin Basketbol ile karşılaştı. Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda oynanan maçı İzmit’in Perileri 76-71 kazandı.

Baştan sona çekişmeli geçen mücadelenin sonlarında taraftarlarının desteği ile ayakta kalan İzmit’in Perileri böylece yeni sezonun ilk galibiyetini almış oldu.

Temsilcimizde sahanın en üretken ismi Nared oldu. ABD’li oyuncu 22 sayı ve 12 ribaunt ile maçı tamamladı. İzmit Belediyespor, ligin üçüncü haftasında ise Galatasaray’ın konuğu olacak.