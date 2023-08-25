İzmit’in Perilerinin yeni sezon fikstür çekimi İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleşti. Çekilen kura sonucunda temsilcimiz, sezonun ilk maçını OGM Ormanspor deplasmanında oynayacakKOCAELİ (İGFA) - Kentimizi süper lig seviyesinde temsil eden tek takım olan İzmit’in gururu İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı’nın da mücadele edeceği ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde 2023-2024 sezonunun fikstür çekimi gerçekleşti.

İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu’nda düzenlenen kura çekimine İzmit Belediyespor’u temsilen Kulüp Başkanı Yaşar Kardaş, İzmit Belediyesi Başkan Vekili Çetin Sarıca ve kulüp temsilcileri katıldı.

15 takımın mücadele edeceği sezonun ilk maçında İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, OGM Ormanspor ile deplasmanda karşılacak. İzmit’in Perileri ilk iç saha maçında ise ÇBK Mersin ile karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz son haftayı ise bay geçecek. Fikstür çekimi sonrasında açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı Yaşar Kardaş, hedeflerinin yine Avrupa olduğunu belirterek kura çekiminin hayırlı olması dileğinde bulundu.