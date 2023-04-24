Kocaeli'de İzmit Belediyesi'nin Belsa Plaza önünde 3 gün boyunca gerçekleştirdiği bayram şenlikleri, binlerce çocuk ve ailelerinin katılımıyla coşku dolu bayram yaşattı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi'nin Ramazan Bayramı’nın 1. günü başlayan ve üç gün süren bayram etkinlikleri tamamlandı. İlk ve ikinci gün olduğu gibi etkinliklerin son gününde de 23 Nisan coşkusunun da eklenmesiyle vatandaşların ve çocukların ilgisi yoğun oldu. Binlerce çocuğun ve ailelerin doyasıya eğlendiği şenlikler saat 13.00’te başladı ve akşam 19.00’a kadar aralıksız devam etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının da kutlandığı etkinlikler kapsamında İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Evi Gösterileri, İzmit Belediyesi Kent Orkestrası ve Sanat Akademisi Korosu konseri ve Uygur Çocuk Tiyatrosu “Burnunu Kaybeden Palyaço” isimli oyun gösterisi izleyicilerle buluştu. Ayrıca alanda şişme oyun grupları yer alırken çocuklara pamuk şeker ve mısır ikram edildi.

İZMİTLİLER BİRİNCİ GÜN BAYRAMLAŞTI

Bayram şenlikleri Ramazan Bayramı’nın birinci günü olan 21 Nisan’da İzmit Belediye Meydanı’nda büyük bir coşkuyla başladı. Cuma günü saat 14.00’de başlayan etkinlikler akşam 19.30’a kadar devam etti. Belediye meydanı mini disco, yarışmalar, yüz boyama, şişme oyun grupları gibi pek çok etkinlikliğe sahne oldu. İzmit Belediyesi Halk Bayramlaşması vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti. Daha sonrasında Kent Orkestrası bayram konseri ile İzmitlilerin kulaklarının pasını sildi.



Bayramın ikinci gününde ise etkinlikler dolu dizgin devam etti.

Çeşitli çocuk etkinliklerinin sürdüğü meydanda akşam saatlerine kadar çocuk sesleri yankılandı. Saat 14.00’de Uygur Tiyatrosu tarafından sahnelenen ’Kurbağa Prens’ oyunu ise çocuklar tarafından büyük ilgi gördü.