İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından her ara tatilde çocuklar için düzenlenen Çocuk Atölyeleri etkinlikleri Kuruçeşme Yaşam Merkezi’nde başladı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, ikinci dönemin ara tatiline giren öğrenciler için 3 gün sürecek hem öğretici hem de keyifli bir program hazırladı. Yılın yorgunluğunu atmak üzere derslere kısa bir ara veren öğrenciler için Çocuk Atölyeleri bugün Kuruçeşme Yaşam Merkezi’nde başladı.

İlkokul – ortaokul seviyesindeki öğrencilerin katıldığı etkinlikte çocuklar öğretmenler eşliğinde yaptıkları mozaikler ile el becerilerini geliştirdiler.

Ayrıca programda tokat baskı atölyesi, mozaik atölyesi, hediyelik obje atölyesi, makrome atölyesi, keçe atölyesi, takı tasarım atölyesi ve seramik atölyeleri de gerçekleştirilecek.