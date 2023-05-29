Kadınların sosyal ve ekonomik hayatta yer almasını önemseyen İzmit Belediyesinin El Emeği Satış Stantları kış aylarında verilen aranın ardından yeniden vatandaşlarla buluştu.KOCAELİ (İGFA) - Üretimde yer alan kadınlara el emeği ürünlerini alıcılara ulaştırabilecekleri farklı satış kanalları sunan İzmit Belediyesi, kadınlar arasındaki dayanışma ve üretim ağını güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda belediye önünde kurulan ve kış aylarında ara verilen El Emeği Satış Stantları yeniden kurulmaya başladı.

Her Cuma günü 10.00-17.00 saatleri arasında İzmit Belediyesi B Blok önünde kurulacak olan ve doğa dostu kadın el emeği ürünlerinin yer alacağı stantlarda İzmit Kadın Girişimciler Merkezi, İzmit Çarşısı, İzmit Çınar Kadın Kooperatifi ve İZMEK’in girişimci kadınları stant açacak. Stantlarda yer almak isteyen kadın üreticiler 02623180000 numaralı telefonu arayarak kayıt oluşturabilecek.