Uygur Çocuk Tiyatrosu İzmit Belediyesinin Bayram Eğlencesinde ‘Kurbağa Prens’ adlı müzikli danslı tiyatro oyununu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Etkinliğinde ise ‘Burnunu Kaybeden Palyaço’ adlı oyunu sahneleyecek. İzmitli çocuklar ve aileler çifte bayram coşkusu yaşayacak. KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, dini ve milli bayramlarda kentin dört bir yanında renkli görüntüler oluşturmayı sürdürüyor. Ramazan Bayramı için 3 günlük program hazırlayan İzmit Belediyesi, 21 Nisan Cuma günü vatandaşları halk bayramlaşmasında bir araya getirecek. Belsa Plaza önünde gerçekleşecek Halk Bayramlaşması, çocuklar için eğlenceli etkinliklere sahne olacak.

22 Nisan Cumartesi günü İzmit Belediye Meydanı’nda gün boyunca çocuklar için birbirinden renkli etkinlikler gerçekleştirilecek.

Bayramın 3’üncü gününe denk gelen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çifte bayram coşkusu yaşanacak.

Etkinlikler kapsamında Uygur Çocuk Tiyatrosu çocuklar için birbirinden güzel oyunlar sergileyecek. Programda ayrıca İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Korosu Aysel Gürel Şarkıları, Çınar Çocuk Evi gösterileri, İzmit Belediyesi Kent Orkestrası ve Sanat Akademisi Korosu konseri gerçekleşecek.