Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Çınar Çocuk Evinde eğitim gören minikler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında sahnede “Çocuğun Yeri Evlilik Değil Evciliktir” yazılı pankart açtılar.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını coşku ile kutladı. Kutlama programı kapsamında, Çınar çocuk korosu, seslendirdiği Aysel Gürel şarkıları ile katılımcılara eğlenceli anlar yaşattı. Minikler şarkıların sonunda açtıkları pankartla yetişkinlere mesaj vermeyi de ihmal etmedi.

“ÇOCUK EVLİLİKLERİ SUÇTUR”

Türkiye’de dahil olmak üzere 196 ülkenin taraf olduğu Çocuk hakları Sözleşmesi maddelerinde yer alan “Oyun Oynama Hakkına” vurgu yapan Çınar Çocuk korosunun minikleri, “Çocuğun Yeri Evlilik Değil Evciliktir” yazılı pankartla çocuk evliliklerine yönelik farkındalık mesajı verdiler.