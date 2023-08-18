İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Geleneksel 8. Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde er meydanına çıkacak pehlivanlara başarılar diledi.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu CW Enerji Yağlı Güreş Ligi’nin 6’ncı etabı olan Geleneksel 8. Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri, Manisa’da düzenlenecek. 19-20 Ağustos tarihleri arsında gerçekleştirecek organizasyonda, bin 300’ün üzerinde sporcu ter dökecek. Başkan Fatma Kaplan Hürriyet, 12 güreşçi ile müsabakalarda boy gösterecek İzmit Belediyespor Güreş Takımına başılar diledi. Güreş Takımı Sorumlusu Bayram Güreşen ise İzmitlileri gururlandırmak için sonuna kadar mücadele edeceklerinin sözünü verdi.