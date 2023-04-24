İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Play-Off Yarı Final serisinin ilk maçında Botaş Gelişim’i konuk etti. Maçın galibi 69-54 skor ile İzmitli Periler olduKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, şampiyonluk yolunda mücadele etmeye devam ediyor. İzmit’in Perileri, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Play-Off Yarı Final serisinin ilk maçında kendi sahasında Botaş Gelişim Kadın Basketbol Takımı’nı konuk etti. İzmitli Periler dolu tribünler önünde İzmit Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda oynanan maçı 69-54 kazanmayı başardı.

İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı’nın final yolunda Botaş Gelişim ile oynayacağı diğer karşılaşma ise 25 Nisan Salı günü saat 16:00’da yine İzmit’te oynanacak.

Eğer takımlardan biri iki galibiyete ulaşamazsa 3. maç 28 Nisan Cuma günü saat 18:00’de Botaş’ın sahasında oynanacak.