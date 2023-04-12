İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Basketbol 1. Ligi Play-off Çeyrek Final ilk maçında Tourısm x Boğaziçi Basketbol’u 72-70 yenerek seride 1-0 önce geçti.KOCAELİ (İGFA) - Kadınlar Basketbol 1. Ligi’nde normal sezonu 3’ncü sırada bitiren İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Play-off Çeyrek Final serisini ilk maçında Tourısm x Boğaziçi Basketbol’u konuk etti.

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 21-18 önde kapatan İzmitli Periler devreye 43-37 geride girdi. İkinci yarı ile birlikte oyunda üstünlüğü ele alan İzmitli Periler, maçı 72-70 kazanarak seride 1-0 öne geçti.

YARI FİNAL İÇİN PARKEYE ÇIKACAK

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İzmit Belediyespor serinin ikinci maçında, 14 Nisan Cuma günü saat 17.00’de Tourısm x Boğaziçi Basketbol’a konuk olacak.

İzmitli Periler, bu maçı da kazanması halinde yarı finale yükselecek.