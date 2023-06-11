İzmit Belediyesi ve Good4Trust işbirliği ile yürütülen İzmit Çarşısı’nda yer alan üreticilerin gerçekleştirdiği ve iki gün süren İyilik Şenliği sona erdiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Good4Trust ile işbirliği halinde yürütülen İzmit Çarşısı, ekolojik ve sosyal açıdan adil olmaya niyetli üreticilerle, onlardan alışveriş yapmayı tercih eden türeticileri buluşturmaya devam ediyor.

Bu kapsamda bu sene üreticiler 3. İyilik Şenliği’nde Cumhuriyet Parkı’nda İzmitlilerle yeniden buluştu.

2 gün süren İyilik Şenliği, keyifli panel, söyleşi, ücretsiz atölyeler, canlı müzik performansları, yoga ve tadım etkinliklerine sahne oldu.

Katılımcılar kendilerine bu imkanı verdiği için İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür ettiler.