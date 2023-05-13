Kocaeli'nin İzmit Belediyesi, Başkan Hürriyet’in başlattığı mobil ikram araçlarıyla farklı noktalarda dağıttığı çorbalarla İzmitlilerden tam not alıyor.KOCAELİ (İGFA) - Vatandaşların talepleri doğrultusunda hayata geçirilen ve soğuk havalarda vatandaşların içini ısıtan mobil ikram araçları Kocaeli'nin İzmitlilerin memnuniyetini kazanmaya devam ediyor. İzmit Belediyesi Aşevi’nde İzmit Belediyesinin öz kaynaklarıyla hazırlanan çorbalar, vatandaşların yoğun olarak kullandığı hastane, okul ve iş istikametleri noktasında sabahın erken saatlerinde hizmet veriyor.

HAFTA İÇİ HER GÜN

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren mobil ikram araçları hafta içi her gün Kuruçeşme, Doğu Kışla, Umuttepe, Yeni Cuma ve Ordu Evi’nde vatandaşlarla buluşuyor. Mobil ikram araçlarından duydukları memnuniyeti ifade eden vatandaşlar ise hizmetlerinden dolayı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibine teşekkürlerini eksik etmiyor.

GEZİCİ İKRAM ARACI HER YERDE

İzmit Belediyesinin tam donanımlı mutfağa sahip Gezici İkram Aracı ise, hafta içi her sabah hastane, fabrika, durak veya kalabalık meydanlarda çorba dağıtımı yapıyor. Ayrıca Cuma günleri farklı camilerde namazın ardından vatandaşlara kek, çay gibi ikramlar sunuyor.

“ANNEMİN ÇORBASI GİBİ”

Sıcak çorba hizmetinden faydalanan bir vatandaş, memnuniyetini dile getirerek, “Verilen çorba hizmetinden dolayı Başkanımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten duygulu, anlayışlı bir insan. Evine giden, işine giden çorbası ile gidiyor. İçimiz ısınıyor. Bu büyük bir jesttir. Allah başımızdan eksik etmesin” ifadelerini kullandı. Bir başka vatandaş ise teşekkürlerini ileterek, “Annemin çorbası gibi. Allah razı olsun” şeklinde konuştu.