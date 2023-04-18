İzmit Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle düzenlediği şiir yarışmasında dereceye girenler belli olduKOCAELİ (İGFA)- İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, tarihin gurur dolu sayfalarını öğretmek, milli egemenlik duygusunu ve bayram heyecanını yaşatmak, ana dil sevgisi ve sanatsal bir derinlik kazandırmak amacıyla çocuklar için ödüllü şiir okuma yarışması gerçekleştirdi.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara hediye ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yüzlerce okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencisi şiir yarışmasına online olarak katıldı.

Kocaeli Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanı Taylan Katak, Bağımsız Yazarlar ve Şairler Derneği Başkanı Dilek Dila Mert, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Sinan Taşkan, Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi İnanç Doğruoğlu, Aydili Sanat Derneği Üyesi Dilek Ayrıbaş’dan oluşan değerlendirme kurulu, https://siiryarismasi.izmit.bel.tr/ adresine yapılan yüzlerce başvurusu arasından dereceye giren isimleri belirledi. Ödül töreni 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda gerçekleşecek.

Dereceye giren isimler şu şekilde;

Anaokulu kategorisinde Begüm Kulaksız,

Can Tarakçı,

Nehir Neşe Boyraz,

İlkokul kategorisinde Özgür Eren Öztürk,

Gülce Deniz Dursun,

Eylül Ada Süleymanoğlu

Ortaokul kategorisinde Defne Masal İlhan,

Gamze Çiçek,

Serra Pak