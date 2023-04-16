İzmit Belediyesi'nin yapımını üstlendiği ve büyük bir özveriyle çalışmalarını tamamladığı Ambarcı Tepebaşı Camii Kadir Gecesinde vatandaşların hizmetine sunulacakKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesinin yapımını üstlendiği ve Ambarcı Mahallesine kazandıracağı Tepebaşı Camii’nde sürdürülen çalışmalar tamamlandı.

337 metre kare kapalı, toplamda 415 metrekare alanda yapılan Ambarcı Tepebaşı Camii mübarek Kadir Gecesinde 17 Nisan Pazartesi (Yarın) halk iftarı programıyla beraber vatandaşların ibadetine açılacak.

Program kapsamında Ambarcı Mahallesinde halk iftarı gerçekleştirilecek.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet tüm vatandaşları Ambarcı Mahallesindeki halk iftarı programına davet etti. Başkan Hürriyet Kadir Gecesi hizmete girecek olan caminin resmi açılış organizasyonunun ileriki tarihlerde yapılacağını belirtti.