İzmit Belediyesi, bu Kurban Bayramı’nda da gönül köprüleri oluşturarak hayırseverlerin bağışladığı kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı ve birçok ailenin yüzünü güldürdü.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, Gıda Bankası ve Aşevi aracılığıyla Kurban Bayramında hayırseverlerin bağışladığı kurban etlerini sosyal hizmet uzmanlarının tespit ettiği ve Gıda Bankasından düzenli yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşlara eşit bir şekilde pay ederek dağıttı.

İhtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan bağışlar hakkında açıklama yapan İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci, “Bayram boyunca gıda bankamız ve aşevimize 1,5 tonun üzerinde bağış aldık. Başta İzmit Halkı olmak üzere tüm Kocaeli halkına gösterdikleri dayanışma için teşekkür ediyoruz.

Bayram boyunca almış olduğumuz bağışlarımızı gıda mühendisimiz, gıda teknikerimiz ve aşevi ekibimiz parçalayarak pay ettiler. Yaklaşık olarak 2,5 kilogram ağırlığındaki etlerimiz ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza verilmek üzere gıda bankamızdan dağıtılmaktadır. Gıda bankamıza kayıtlı olan sosyal hizmet uzmanlarımızca tespit edilmiş olan ihtiyaç sahiplerimize gün boyunca, bağışlar bitine kadar dağıtım devam edecektir.” dedi.