İzmit Belediyesi'nin kırsal mahallelerde çocuklar için organize ettiği; içinde birbirinden renkli etkinliklerin yer aldığı Bizim Köyde Şenlik Var programı bu akşam ve yarın akşam Bayraktar Mahallesi’nde devam edecekKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, yaz tatilinde çocukları yalnız bırakmıyor ve rengarenk etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.

Bu kapsamda Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Bizim Köyde Şenlik Var etkinlikleriyle kırsal mahallelerde yaşayan çocuklara keyifli anlar yaşatıyor.

Bizim Köyde Şenlik Var programı 25-26 Temmuz tarihlerinde 17.30 – 20.30 saatleri arasında Bayraktar İlkokulu Bahçesi’nde düzenlenecek.

Bizim Köyde Şenlik Var etkinlikleri kapsamında eğlenceli yarışmalar, mini disko, bubble Show, jonglör gösterisi, sihirbaz gösterisi, palyaçolar ile yüz boyama aktiviteleri gerçekleşecek. Gülümse Çocuk Tiyatrosunun da çocuklarla buluşacağı programda kek, limonata ve patlamış mısır ikramı olacak.