İzmit Belediyesi, Ramazan Bayramı’nın 3. gününde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 103. yılını yine büyük bir coşkuyla kutlayacak. Çocuklar, birbirinden renkli etkinliklerle gönüllerince eğlenerek çifte bayram coşkusu yaşayacakKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen ve Ramazan Bayramı süresince gerçekleştirilecek bayram etkinlikleri, yarın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programları ile devam edecek.

Saat 13.00’te çocuklar için düzenlenecek etkinliklerle başlayacak ve akşam saatlerine kadar İzmit Belediyesi önündeki meydanda sürecek olan etkinliklerde çocuklar, gün boyu gönüllerince eğlenecek. 23 Nisan programı kapsamında ilk olarak 14.20’de sahneye çıkacak olan Çınar Çocuk Korosu, Aysel Gürel şarkılarını seslendirecek. Ardından saat 14.50’de 23 Nisan Şiir Yarışması’nın ödül töreni gerçekleştirilecek.

ÇOCUKLAR GÖNÜLLERİNCE EĞLENECEK

Saat 15.00’te Çınar Çocuk Evi öğrencileri hazırladıkları performansı sergileyecek. Saat 16.00’da ise sahneye çıkacak olan Kent Orkestrası ve Sanat Akademisi Korosu, İzmitli vatandaşlara müzik ziyafeti yaşatacak. Saat 18.00’de Uygur Çocuk Tiyatrosu’nun sahneleyeceği ‘Burnunu Kaybeden Palyaço’ oyunu ile etkinlikler sona erecek. Ayrıca saat 13.00-20.00 arasında da yine belediye önünde şişme oyun grupları, pamuk şeker ve patlamış mısır stantları vatandaşlara ücretsiz bir şekilde hizmet verecek. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, tüm vatandaşları ve çocuklarını yarın belediye önünde düzenlenecek etkinliklere davet ediyor.