İzmit Belediyesi yöneticileri, 21-28 Nisan Ebeler Haftası sebebiyle Kocaeli Şehir Hastanesi’nde görev yapan ebeleri ziyaret ederek haftalarını kutladıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, 21-28 Nisan Ebeler Haftası’nda kentimizde görev yapan ebeleri unutmadı. Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın ve Koordinatör Ozan Aksu, geçtiğimiz günlerde hizmete açılan Kocaeli Şehir Hastanesi’ni ziyaret ederek hem hayırlı olsun dileklerini ilettiler hem de ebelerin haftalarını kutladılar.

Heyet ilk olarak Başhekim Vekili Aziz Çardak’ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Ardından Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Halil Kaçar’ı ziyaret eden belediye yetkilileri hastane çalışanlarına da kolaylıklar diledi. Ebeleri de tek tek ziyaret ederek haftalarını kutlayan Yalçın ve Aksu, yapmış oldukları kutsal görevlerinden dolayı teşekkürlerini sunarak çalışmalarında kolaylık diledi.