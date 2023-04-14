İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Evi öğrencileri, okulların ara tatile girecek olması nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını erken kutladıKOCAELİ (İGFA) - Atatürk sevgisi olan; geleceğe umutla bakacak çocuklar yetiştirmek adına İzmit Belediyesi tarafından kente kazandırılan Çınar Çocuk Evi’nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu yaşandı.

Öğrencilerin bugün itibari ile 1 haftalık ara tatile çıkıp 24 Nisan Pazartesi günü tekrar eğitim-öğretime başlayacak olması nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı erkenden kutlanmış oldu.

İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Evi öğrencilerinden İpek Yolcuoğlu’nun İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını ezbere okuduğu programda öğrenciler, şarkılar eşliğinde eğlenmeyi ihmal etmediler. Gökyüzüne kırmızı balonların bırakıldığı program, çocuklara şekerleme ikramı ile son buldu.

Çınar Çocuk Evi öğrencileri, bu eğlenceli gün için Başkan Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür ettiler.