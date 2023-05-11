Üretici dostu İzmit Belediyesi, köylerde fide dağıtımına başladıKOCAELİ (İGFA) - Üretici dostu İzmit Belediyesi, “Köylerde sebze üretmeyen kalmasın” sloganıyla her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği sebze fidesi dağıtımını bu yıl da gerçekleştirirken köylerdeki vatandaşlara toplamda 135 bin fide dağıtacak

‘Tarım kenti İzmit’ parolasıyla üreticilere desteklerini sürdüren İzmit Belediyesi, çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde serası kayıtlı olan çiftçilere yüzde 100 hibe ile sebze fidesi dağıtan ve 2021 yılından bu yana üreticilere toplamda yaklaşık 2 milyon lira değerinde sebze fidesi desteği sağlayan İzmit Belediyesi, köylerdeki vatandaşlara da fide dağıtıyor.

13 Mayıs'a kadar devam edecek olan sebze fidesi dağıtımı kapsamında kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlara 135 bin adet fide teslim edilmesi hedeflendi.