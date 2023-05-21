İzmit Belediyesinin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği Gençlik Koşusu büyük heyecana sahne oldu. Yarışma sonunda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesinin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri devam ediyor. Bu kapsamda İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, Gençlik Koşusu düzenledi.

Gölkay Park Yürüyüş Parkuru’nda yapılan 3 kilometrelik koşuda kadın ve erkek olmak üzere iki kategoride yüzlerce sporcu yarıştı.

Lale Saydemir’in organizasyon sorumluluğunu üstlendiği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Gençlik Koşusu’na Kocaeli Atletizm İl Temsilcisi Hasan Şimşek ile Kocaeli Gençlik Spor İl Müdürü Cahit Han’da katıldı. Han aynı zamanda koşunun başhakemliğini de üstlendi. Koşuya vatandaşların yanı sıra Bursa Yenişehir Belediye Spor Kulübü, Tempo Atletizm Spor Kulübü, Kocaeli Atletizm Masterler Kulüpleri de katıldı.

DERECEYE GİRENLERE ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Gençlik Koşusu erkek kategorisinde Diren Sağlam, Berke Sezen, Murat Gökalp Karapür ilk üçe girerken kadınlarda ise bu sıralamayı Damla Çelik, Duygu Dalbudak, Zehra Baysal elde etti. Derece yapan isimler ödüllerini İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa’nın elinden aldı. Katılımcılar bu güzel ve anlamlı organizasyondan dolayı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür etti.