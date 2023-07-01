İzmit Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere kurban eti bağışlarını almaya devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, hayırseverlerin bağışlayacağı kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere Gıda Bankası ve Aşevi’nde bağışları toplamaya bayramın son gününe kadar devam edecek

Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını yürüten ve ihtiyaç sahiplerini her durumda gözetmeye devam eden İzmit Belediyesi bu yıl da kurban eti bağışlarını topluyor.

Gıda Bankası ve Aşevi aracılığıyla hayırseverler ile ihtiyaç sahibi aileler arasında gönül köprüsü kuran İzmit Belediyesi bayramın 4’üncü gününe kadar et bağışlarını toplamaya devam edecek. Aşevi ve Gıda Bankası bayram boyunca 10.00 – 19.00 saatleri arasında açık olacak.

BAĞIŞ NOKTALARI

İzmit Belediyesi Gıda Bankası Adres: M. Ali Paşa Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:35/A Dükkan/5 (M.Ali Paşa Tramvay Durağı Karşısı, A101 Yanı) Gıda Bankası

Tel: 0262 331 88 68

İzmit Belediyesi Aşevi Adres: Ayazma Mah. 17 Ağustos Bulvarı No:112 (Ayazma Kültür Merkezi Binası İçi)

Aşevi Tel: 0262 318 03 03