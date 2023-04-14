Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Yuvam Akarca’da istinat duvarı çöktü, pek çok evde hasar meydana geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, gece olay yerine giderek incelemelerde bulundu.KOCAELİ (İGFA) - İzmit ilçesi Yahya Kaptan Mahallesi Yuvam Akarca Konutları'nda dün gece saat 23.30 sıralarında sokakta bulunan istinat duvarı çöktü.

İki blokta ciddi hasar meydana geldi, evlerin yatak odası ve salonlarında yıkıntı oluştu, vatandaşlar büyük tehlike atlattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, olayı haber alır almaz hemen Yuvam Akarca Konutları’na giderek incelemelerde bulundu, vatandaşların yanında yer aldı ve olay yeri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk alanında olmamasına rağmen vatandaşların yanında olduklarını, ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi.

BÜYÜKŞEHİR İTFAİYESİ TAHLİYE ETTİ

Toplam 32 daireden oluşan 3’er katlı 4 apartmanda kalan vatandaşlar, hemen olay yerine intikal eden Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Boşaltılan dairelerde yaşayan vatandaşlardan bazıları yakınlarının yanına giderken, bazıları da Büyükşehir’e ait tesislere yerleştirildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan ve evleri hasar gören vatandaşlara ‘geçmiş olsun’ dileğinde bulunan Başkan Büyükakın, gerekli çalışmanın yapılması için ekiplere talimat verdi.

Başkan Büyükakın yaşanan olayı sosyal medya hesabından, “Yuvam Akarca konutlarında istinat duvarı çökmesi sonucu mağdur olan vatandaşlarımızın yanındayız. Kimse merak etmesin, ne gerekiyorsa yapacağız” şeklinde paylaşımda bulundu. Olayın gerçekleştiği siteye gelen Başkan Büyükakın’a Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç ve site yöneticileri eşlik etti. Başkan Büyükakın, “Öncelikle tüm site sakinlerine geçmiş olsun. Büyükşehir Belediyesi olarak gerekeni yapacağız. İstinat duvarlarını yenileyeceğiz. Evlerde meydana gelen hasarları biz karşılayacağız. Kimse merak etmesin, gereken neyse yapacağız” dedi.

BÜYÜKŞEHİR HAREKETE GEÇTİ

Büyükşehir ekipleri, Yuvam Akarca Konutları’nda meydana gelen üzücü olay sonrası harekete geçti. Ekipler ilk olarak mevcut istinat duvarının verdiği zararı ortadan kaldırmak için çalışmalara başladı. Büyükşehir’den uzman ekiplerin bölgedeki incelemesi sürüyor. Öte yandan, B2-9 ve B2-11 apartmanındaki daireler herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek için mühürlendi.