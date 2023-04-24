Kocaeli'de üreten ve üreticiyi destekleyen İzmit Belediyesi, örtü altı sebze üreten çiftçilere yüzde 100 hibeli fide desteği sağlayacakKOCAELİ (İGFA) - Üreten belediye vizyonuyla çiftçilere öncü olmaya devam ederken desteklerini de sürdüren İzmit Belediyesi, bu kez örtü altı sebze üreticileri için harekete geçti. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde seracılar için Alberty domates ve Vural biber fidesi yüzde 100 hibeli olarak verilecek.

YÜZDE 100 HİBELİ

Yüzde 100 hibeli fide desteğinden faydalanmak isteyen çiftçiler 25-28 Nisan tarihleri arasında Modern Hayvan Pazarı’nda bulunan Kırsal Hizmetler Müdürlüğüne başvuru yapabilecek. Başvuru için örtü altı kayıt sistemine kayıtlı ÇKS veya çiftçi belgesinde örtü altı üretim yaptığını gösteren ibare olması gerekiyor. Çiftçiler detaylı bilgi için İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü - 0262 318 00 00 / 6022 - 6024 - 6025 – 6026 numaralı telefonlardan bilgi alabilir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

2-Örtü altı üretim yaptığını gösteren ÖKS, ÇKS veya Çiftçi belgesi