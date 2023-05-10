Üreten belediye İzmit Belediyesi, “Köylerde sebze üretmeyen kalmasın” sloganıyla her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği sebze dağıtımını bu yıl 10-13 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirecekKOCAELİ (İGFA) - Üreten belediye İzmit Belediyesi, çiftçiye desteklerine her yıl yenilerini ekleyerek devam ediyor.

“Köylerde sebze üretmeyen kalmasın” sloganıyla her yıl düzenli olarak yapılan sebze fidesi dağıtımı bu yıl 10-13 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek.

52 köyde yapılacak olan dağıtım kapsamında çiftçilere domates, biber ve patlıcan fideleri teslim edilecek.