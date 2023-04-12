İzmit Belediyesi'nin Nisan ayı meclis toplantısına 2022 yılı faaliyet raporu sunumunu gerçekleştiren Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Sosyal yardımlar göreve geldiğimizden beri en çok arttırmaya çalıştığımız konuydu. 2018 yılına göre 3 katın üzerine çıkarttık” dedi.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 2022 Yılı Faaliyet Raporunun görüşüldüğü meclis toplantısında, dar gelirli ailelere ve dezavantajlı gruplara yönelik sosyal belediyecilik anlayışı ile sağlanan yardımlar ve yürütülen projeleri sıraladı.

2022 yılında birçok sosyal yardımın artarak devam ettiğini vurgulayan Başkan Hürriyet, “2018’de 18 olan sosyal destek kalemini 2022 yılı içerisinde 61’e yükselterek 3 katının üzerine çıkarttık” ifadelerini kullandı.

YENİ EVLENEN ÇİFTLERE 5 MİLYON 800 BİN TL DESTEK

Başkan Hürriyet, “Sosyal yardımlar göreve geldiğimizden beri en çok arttırmaya çalıştığımız konuydu. Halka çeşitli başlıklarda destekler veriyoruz. Nikah ücretlerinin 1 lira yapılması çok ciddi bir sosyal yardım. 2022 yılında 2 bin 891 çift bizim salonlarımızdan yararlandı. Eski tarifeyi güncelleseydik 5 milyon 800 bin TL gelirimiz olacaktı. 1 TL’ye indirerek bu gelirden vazgeçtik. Vazgeçtiğimiz geliri destek sağlamış olduk. 2018’de 18 olan sosyal destek kalemini 2022 yılı içerisinde toplamda 61 sosyal destek kalemine çıkarttık. 2018 yılına kıyasla sosyal destek faaliyetlerini 3 katının üzerine çıkarttık. Kardeş Eller üzerinden 2022 yılında 12 bin 314 yeni sosyal yardım başvurusu aldık. 6 bin 13 sosyal inceleme gerçekleştirildi. Gelir kaybı yaşayan 4 bin 353 haneye kira, yakacak, fatura vb. gibi çeşitli yardım kalemlerinden oluşan ciddi nakdi yardım gerçekleştirdik" dedi.

ÜCRETSİZ GIDA VE KIYAFET DESTEĞİ DEVAM ETTİ

Gıda Bankası içerisinden düzenli olarak 3 bin 394 hanenin faydalandığını kaydeden Başkan Hürriyet, "Ekim 2020 tarihi itibariyle faaliyete geçen Dost Eller Mağazası’ndan hem öz kaynaklar hem de bağışçı kurum ve vatandaşlardan gelen bağışlarla 2 bin 358 hane faydalandı. Evlenecek çiftlerin düğün masraflarını azaltmak amacıyla ücretsiz gelinlik, damatlık, abiye, bindallı vb. özel gün giysisi hizmeti verildi. 12 bin paket de hijyen ürünlerine erişmekte güçlük yaşayan kadınlara destek sağladık" dedi.

Kentimizde öğrenim gören ve temel beslenme ihtiyaçlarını karşılamada güçlük yaşayan üniversite öğrenciler için Anne Eli hizmetini faaliyete geçirildiğini anlatan Hürriyet, "2022 yılında toplamda 10 bin 238 adet sıcak yemek hizmeti verildi. 7 Kasım 2022 tarihi itibariyle Beslenme Saati Projesi’ni başlattık. 4 okula 9 bin 676 adet yemek yardımı sağlandı. Sadece 4 okulda bile bu kadar ciddi sayıya ulaştı. Ama ne yazık ki diğer okullara girebilme konusunda önümüz açılmadı. Keşke izin verilseydi de daha fazla çocuğun sağlıklı beslenme ihtiyaçlarını karşılayabilseydik" diye konuştu.

ENGELSİZ TAKSİ 113 VATANDAŞA HİZMET VERDİ

Çorba çeşmelerini mobil hizmete çevirdiklerini anlatan Başkan Hürriyet, "Farklı noktalarda ve esnafı da sıkıntıya sokmayacak şekilde arttırarak devam ediyoruz. Engelsiz Taksi Projesi 2022 yılında bize başvuran 113 vatandaşa hizmet veren önemli bir hizmet. Glutensiz Mutfak Atölyesi de çok rağbet alan ve çölyak hastalarının farkındalığına destek sunan önemli atölyelerden bir tanesi. Aşevi’ni çok önemsiyoruz. Pandemide ve depremde o kadar çok işimize yaradı ki. Sosyal belediyecilik anlayışıyla halkın ihtiyaçlarına karşılık veren ‘İyi ki açmışız’ dediğimiz önemli bir proje. Özellikle sosyal belediyecilik anlayışıyla halkın ihtiyaçlarına karşılık veren bir proje. Günlük en az 7 bin öğün çıkarabilecek profesyonel bir mutfağa sahibiz. Bu sene inşallah mobil bir aşevimiz de hizmete başlayacak" dedi.

Üç çeşit yemeğin sembolik olarak 5 liraya dar gelirli ailelere sunulduğu önemli bir proje olduğunu belirten Başkan Hürriyet, "Evde bakım hizmetimiz aynen devam ediyor. Alzheimer Yaşam Evi’miz 2022’de 1’nci yılını tamamladı. Emekli evlerini dönüştürerek yaşlılarımızın aktif bir yaşlanma süreci geçirmeleri, benliklerini güçlendirmek ve sosyalleşmelerini arttırmak amacıyla Kuruçeşme, Gündoğdu ve Akarca mahallelerinde Asırlık Çınar Evleri açtık açıldı. İş ve uğraşı terapistleri de istihdam edecek çok daha aktif alanlar haline getirdik" diye konuştu.