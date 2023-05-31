Emekli Resim Öğretmeni Türkan Çoban’ın ‘Tutku’ isimli ilk kişisel resim sergisi İzmit Belediyesi Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisinde açıldıKOCAELİ (İGFA) - Emekli Resim Öğretmeni Türkan Çoban’ın ‘Tutku’ isimli ilk kişisel resim sergisi, Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluştu.

Birbirinden değerli çalışmaların yer aldığı sergi 3 Haziran Cumartesi gününe kadar Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisi’nde sanatseverlere açık olacak. Sergi açılışına İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, Kocaeli Bölge Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Burhan Akçin, Türkan Çoban’ın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sergi açılışında Türkan Çoban, çok heyecanlı olduğunu belirterek, “Öğretmenlik mesleğini icra ettiğim için okullar adına çok sayıda sergi açtım. Fakat artık kendim adına da bir şeyler yapmanın zamanının geldiğini hissettim. Şimdi ilk kişisel sergimi açıyorum. Sergimizin açılışına katılan herkese ve bize bu imkanı sunduğu için İzmit Belediyesine teşekkür ediyorum” dedi.

İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol ve Kocaeli Bölge Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Burhan Akçin, Türkan Çoban’a sanat hayatında başarılar dileyerek tüm İzmitlileri sergiyi gezmeye davet etti.