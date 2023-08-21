İzmit Belediyesi, Ata sporu güreşin yaygınlaşması ve yeni şampiyonların yetişmesi amacıyla ücretsiz güreş okulunu başlatıyorKOCAELİ (İGFA) - İzmit’in sporcu fabrikası kimliğini geri kazanması adına altyapıya büyük önem veren İzmit Belediyespor, güreş okulu ile birlikte yeni şampiyonlar yetiştirecek. İzmit Belediyespor Güreş Okulu, Alikahya Atatürk Spor Salonu’nda 22 Ağustos Salı günü başlayacak. Güreş okulunda dersler Bayram Güreşen’in sorumluluğunda, Oğuzhan Ünal ve Furkan Güler’in antrenörlüğünde yapılacak.

22 Ağustos Salı gününden itibaren idman başlangıcıyla birlikte güreş okulu başvuruları da alınmaya başlanacak. 10-16 yaş arası çocukların yer alacağı güreş okulunda haftanın 7 günü 10.30-17.30 saatleri arasında idmanlar yapılacak. Başarılı olan sporcular ise İzmit Belediyespor Güreş Takımı bünyesinde lisanslı bir şekilde müsabakalara katılacak.