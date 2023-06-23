Kurban Bayramı öncesinde her konuda vatandaşlara yardımcı olmaya devam eden İzmit Belediyesi, ilçe genelinde vatandaşlara 40 bin kurban poşeti dağıttıKOCAELİ (İGFA) - Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi İzmit Belediyesi her alanda vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Modern Hayvan Pazarına ring servisi, kurbanlıkların sıhhi kontrolü, saha temizliği, kurban atık çukuru hizmetlerini sürdüren İzmit Belediyesi son olarak vatandaşlara kurban poşeti dağıttı. Zabıta ekipleri tarafından olası çevre kirliliğini önlemek, kötü kokunun önüne geçmek ve vatandaşların kurbanlık etlerini muhafaza edebileceği 40 bin adet kurban poşeti dağıtıldı.

Belediye binası önü, Kuruçeşme, Alikahya Hizmet Binası, Bekirpaşa ve Üçyol mevkiinde dağıtılan ve kurban etlerinin paketlenmesine yardımcı olması amacı taşıyan kurban poşetlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kurban poşetlerini alan vatandaşlar, bu ve daha birçok hizmetten dolayı Başkan Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür etti.