İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Emirşah Torun, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleriyle sabah saatleri itibariyle başlayan ve şiddetini arttıran yağmur dolayısıyla olumsuz etkilenen bölgelere müdahale ettiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, hafta sonları da vatandaşlara hizmet götürmeye devam ediyor. Bu kapsamda sabah saatleri itibariyle başlayan ve şiddetini arttırarak devam eden yağmur dolayısıyla harekete geçen ekipler toprak kaymalarına müdahale etti.

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Emirşah Torun’un koordinesinde Gündoğdu Mahallesi Boğazova Caddesi’nde meydana gelen toprak kaymalarına müdahale edildi. Mahalle Muhtarı Çetin Ersoy da bölge sakinleri adına Başkan Yardımcısı Emirşah Torun ve ekiplere teşekkürlerini iletti.