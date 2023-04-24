‘Her çocuk özeldir’ ilkesiyle faaliyetlerine başlayan İzmit Belediyesi Yeşilova Çınar Çocuk Evi’nde 2023-2024 eğitim dönemi için ön kayıtlar başladıKOCAELİ (İGFA) - Çocukların modern ve donanımlı bir şekilde geleceğe hazırlandığı İzmit Belediyesi Yeşilova Çınar Çocuk Evi’nde eğitimler devam ediyor. İçinde Atatürk sevgisi olan çocukların yetiştirildiği Yeşilova Çınar Çocuk Evi için 2023-2024 eğitim dönemi kayıtları başladı.

Ön başvuru tarihleri, 24 Nisan - 5 Mayıs arasında izmitkardeseller.com veya Yeşilova Çınar Çocuk Evi’nden birebir olarak gerçekleşecek.

Çok sayıda talebin olması beklenen İzmit Belediyesi Yeşilova Çınar Çocuk Evi’ndeki başvurular, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünde görevli Sosyal Hizmet Uzmanları tarafından sosyal inceleme yapılarak değerlendirilecek. İzmit Belediyesi tarafından eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak adına gerekli özen ve hassasiyetle süreç yönetilip kura çekimi gerçekleşecek.