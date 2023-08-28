30 Ağustosta vatandaşlara unutulmaz bir bayram coşkusu yaşatacak İzmit Belediyesi, etkinliklerini ünlü sanatçı Teoman konseriyle taçlandıracak.

İzmit Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için bir dizi program düzenledi. Tüm gün sürecek kutlama etkinlikleri boyunca, İzmitliler 30 Ağustos Zaferi’ni doyasıya kutlayacak. Zafer kutlamaları 30 Ağustos Çarşamba günü saat 21.00’de Kent Meydanı’nda gerçekleştirilecek Teoman konseriyle doruğa ulaşacak. Tüm İzmit halkını kutlama programlarına davet İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Haydi İzmit. Atatürk’ün ışığında bu zaferi yine büyük coşkuyla birlikte kutlayalım" dedi.