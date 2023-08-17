İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 12. Uluslararası Pişmaniye, Müzik ve Dans Festivali için kentimizin hemşeri dernekleriyle bir araya gelerek ortak akıl toplantısı gerçekleştirdi.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 12. Uluslararası İzmit Pişmaniye Festivali Ortak Akıl Toplantısı’nda yöre dernekleriyle buluştu

25-26-27 Ağustos 12. Uluslararası Pişmaniye, Müzik ve Dans Festivali öncesi Dernekler Yerleşkesi’ndeki programa Başkan Hürriyet’in yanı sıra Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği Başkanı Nihan Çakıcı, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol ve çok sayıda dernek temsilcisi katıldı. Etkinlikte dernek yöneticilerine festival hakkında bilgilendirme yapıldı.

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ceren Öker Cömert tarafından yapılan sunum sonrası dernek temsilcilerinin görüşü alındı.

Başkan Hürriyet, “Bu festivalden heyecan duyuyoruz. Türkiye’nin neresine giderseniz gidin pişmaniye denince akla İzmit gelir her zaman. Klasik bir eğlence olarak görmüyoruz bu festivali. Sizleri ortak akıl toplantısına davet etmemizin nedeni de fikirlerinizle birlikte bu festivale kentin aidiyet duyması. Pişmaniye markasını daha fazla tanıtmak, aidiyetini arttırmak zorundayız Kentin dinamikleriyle daha önce de çok kıymetli ortak akıl toplantıları yaptık. Kentin marka değerini arttırmak için bir arada olabilmek ve ortak kararlar verebilmek bizim için çok önemli. Göreve geldiğimizden beri bazı konularda sizlerle bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunduk. Davetimize icabet eden tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

“DÜNYANIN BİLDİĞİ FESTİVAL HALİNE GELSİN İSTİYORUZ”

Pişmaniye festivaline bu yıl uluslararası boyut kattıklarını belirten Başkan Hürriyet, "12. Uluslararası İzmit Pişmaniye Müzik ve Dans Festivali olarak ismini değiştirdik. Bu festivali Altın Portakal, Ot Festivali gibi tüm dünyanın bildiği bir festival haline gelsin istiyoruz. Geçmişten aldığımız güçle geleceğe yürürken de aynı duyarlılıkla hareket etmeye devam edip yöre derneklerimizin, sivil toplum örgütlerimizin festivale katılımı ve destekleri çok önemli" diye konuştu.

Başkan Hürriyet, "İzmit’in bir magneti bile yoktur diye konuşuyoruz. Sembol hediyelik eşyaları festival vasıtasıyla üretip daha fazla katmana yayacağız. Bunlarla birlikte kentin 3 bin yıllık Nikomedia tarihini de göstermek istiyoruz" dedi.