Kocaeli'de üreticiyi desteklemeye devam eden İzmit Belediyesi, Yerel Buğday Tohumunu Destekleme Projesi kapsamında Nusrat buğdayı eken 840 çiftçiye yüzde 70 hibeli gübre desteği verdi.KOCAELİ (İGFA) - Üreten belediye vizyonuyla üreticilere öncü olmaya ve destek vermeye devam eden İzmit Belediyesi, ekonomik şartlar nedeniyle zor zamanlar geçiren çiftçilerin yanında oluyor. Gübre girdi maliyetlerinin artması sebebiyle; Yerel Buğdayı Tohumunu Destekleme Projesi kapsamında geçtiğimiz yıl 443 çiftçiye üre gübresi desteği veren İzmit Belediyesine bu yıl 840 çiftçi müracaat yaptı.

İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde bugün 840 çiftçiye yüzde 70 hibeli üre gübresi desteği verildi.

YALÇIN, “MALİYETLER İNANILMAZ ÖLÇÜDE ARTTI”

Modern Hayvan Pazarı’nda gerçekleşen programda konuşan İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın, “Hepimiz biliyoruz ki özellikle son yıllarda tarımsal alandaki maliyetler inanılmaz ölçüde arttı. Artık çiftçimizin tarımsal faaliyetinin sürdürülebilirliği ne yazık ki kalmadı. Bugün gübre ve mazot fiyatlarında, tarım makinalarının kirasında ve üretimde kullandığımız birçok faktörde yüzde 200’lere 300’lere varan artışlar yaşanıyor. Biz de istedik ki İzmit Belediyesi olarak bütün bu artan maliyetler karşısında çiftçimize destek olalım. Maliyetleri aşağı çekmek adına hibe desteklerimize başladık. 2020 yılında bu bölgenin bir değeri olan Nusrat buğdayı ile ilgili bir çalışma yaptık. Nusrat buğdayının buradaki verimliliği oldukça fazla. Bir sonraki yıl bununla ilgili bir hibe programımız oldu. Belediyemize müracaat eden 443 çiftçimize o dönemde 43 ton buğdayı hibe olarak paylaştık. Ardından 22 ton üre gübresini çiftçilerimizle paylaştık. Çiftçimizin içinde bulunduğu olumsuz koşullardan dolayı bu sene sayı iki katına çıktı" diye konuştu.