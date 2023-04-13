İzmit Belediyesi Güneş Enerji Santrali (GES) ile kendi elektriğini de kendisi üretecek.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, doğal kaynakları enerjiye dönüştürmek amacıyla Modern Hayvan Pazarı çatısına hazırladığı Güneş Enerjisi Santrali Projesini devreye sokmak için gün sayıyor.

Çevre dostu İzmit Belediyesi, iklim değişikliğine uyum stratejisinden yola çıkarak Modern Hayvan Pazarı çatısı üzerine düşünülen Güneş Enerji Santrali kurulumu ile ilgili lisans alma ve onaylanma çalışmalarında sona geldi

Modern Hayvan Pazarı çatısında üzerine 800 kWe Güneş Enerji Santrali kurulumu ile ilgili lisans alma ve onaylanma aşamasında sona gelen İzmit Belediyesi, İller Bankası’nın Yenilenebilir Enerji Teşviklerinden yararlanabilmek amacıyla girişimlerde de bulunuyor.

AYLIK ENERJİ MİKTARININ YÜZDE 40’INI KARŞILAYACAK

İller Bankasının Yenilenebilir Enerji Teşviklerinden yararlanabilmek adına İller Bankası Genel Müdür Yardımcısı Volkan Bektaş ile görüşen İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, proje dosyasının özetini sundu.

800 kWe’lık enerji ile İzmit Belediyesi'nin aylık kullandığı enerji miktarının yaklaşık yüzde 40‘lık kısmı karşılanmış olacak.

İzmit Belediyesi, iklim değişikliğine uyum sürecinde enerji dönüşümünün önemi doğrultusunda gelecek kuşaklara daha güzel bir dünya bırakmak için çalışmalarına hız kesmeden devam edecek.