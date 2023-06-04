İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı İZGiM Kadın Girişimciler Merkezi ve Kuruçeşme Yaşam Merkezi Atölyelerindeki üretici kadınlar İstanbul Kültür Gezisi programıyla İstanbul’un tarihi alanlarını ziyaret etme fırsatı bulduKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı İZGiM Kadın Girişimciler Merkezi ve Kuruçeşme Yaşam Merkezi Atölyelerindeki üretici kadınlar için İstanbul Kültür Gezisi programı gerçekleştirildi.

Gezi programında Sultanahmet Camii, Alman Çeşmesi, Dikilitaş, 1453 Panaroma Tarih Müzesi, Türk Dünyası Kültür Mahallesi ziyaret edildi.

İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu da kadınlara kültürel gezide eşlik etti. Rehberler eşliğinde yapılan gezide İstanbul’un tarihi ve kültürel birikimini tanıma imkanı bulan İzmitin üretici kadınları İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ettiler.