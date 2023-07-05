İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi’ kapsamında ücretsiz olarak düzenlenen yaz dönemi eğitimlerinde ilk yüzme dersi bugün yapıldı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Yüzme Havuzunda ücretsiz yaz dönemi eğitimleri başladı.

7-12 yaş arası çocuklar 10 uzman antrenör ve 1 cankurtaran eşliğinde haftada iki gün boyunca yüzme dersi alacak. Eğitimler Salı-Perşembe ve Çarşamba-Cuma grubu olmak üzere iki grup şeklinde verilecek.

Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi kapsamında Temmuz ve Ağustos ayı içerisinde toplamda 1050 çocuğa temel yüzme eğitimi verilecek.

Bir ayın sonunda temel yüzme eğitimini tamamlayan çocuklar İzmit Belediyespor Yüzme Takımında lisanslı sporcu olarak İzmit’i ve Kocaeli’yi temsil etme fırsatı yakalayabilecek.