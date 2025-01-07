Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen 2024 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) başvuru sonuçları Bakanlık tarafından açıklandı. Yapılan değerlendirme sonucunda başarılı bulunan projeler arasında İznik Belediyesi tarafından hazırlanan İznik Geleneksel El Sanatları ile Dijital Dönüşüm Projesi (DİJİZ) hibe desteği almaya hak kazandı. Projenin önemli paydaşları arasında S.S. İznik Kadın Üreticiler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Bursa Olgunlaşma Enstitüsü de bulunuyor. DİJİZ Projesi, İznik’in coğrafi işaretli el emeği ürünlerini yeniden canlandırmayı, kırsal alandaki kadınların istihdamını artırmayı, markalaşmayı güçlendirmeyi ve e-ticaret ile dijital dönüşüm süreçlerini desteklemeyi hedeflemekte. Ayrıca proje kapsamında detaylı bir saha arşiv çalışması da gerçekleşecek. Bakanlık değerlendirmesi sonucunda hibe almaya hak kazanan projelere toplam 15,6 milyon TL tutarında destek sağlanacak. Başvuru sahiplerinin katkılarıyla bu tutar yaklaşık 23 milyon TL seviyesine ulaşacak. Bu yatırımlarla birlikte bölgenin sosyal ve ekonomik kalkınmasına önemli bir ivme kazandırılması hedeflenmekte.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta açıklamasında, “Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen ’Anadoludakiler Projesi’ kategorisinde hibe kazanan bölgemizin tek kurumuyuz. İznik Geleneksel El Sanatları ile Dijital Dönüşüm Projesi (DİJİZ) ile İznik’in coğrafi işaretli el emeği ürünlerini yeniden canlandırmayı, kırsal alandaki kadınların istihdamını artırmayı, markalaşmayı güçlendirmeyi ve e-ticaret ile dijital dönüşüm süreçlerini desteklemeyi hedeflemekteyiz. Projede emeği geçen arkadaşlarımızı kutluyor, İznik için hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.