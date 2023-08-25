Bursa’da İznik Gölü’ne giren 80 yaşındaki yaşlı adam boğularak hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.00 sıralarında İznik-Göllüce yolunda meydana geldi. Sıcak havadan bunalan Ahmet Kavas (80) serinlemek için göle girdi. Göle girdikten sonra gözden kaybolan Kavas’ı göremeyen vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan çalışmada, yaşlı adamın cansız bedeni sudan çıkarılarak Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.