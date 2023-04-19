Marmara Bölgesinin en büyük, Türkiye’nin ise beşinci büyük doğal gölü olan İznik Gölü’nde gümüş balığı bereketi yaşanıyor. Avrupa’nın cips olarak tükettiği küçük balıklar İznik Gölü’nde adeta kaynıyor.

Gölde 1 günde 30 ton gümüş balığı tutan balıkçıların ise yüzü gülüyor. Balıkçılar 20 yıldan bu yana ilk kez bu kadar çok gümüş balığı olduğunu söylüyor.

Havaların ısınmaya başlamasıyla İznik Gölü genelinde gümüş balığı avı da başladı. Aslen İspanya, Portekiz ve Fas kıyılarında görülen 14 - 15 santim boyundaki gümüş balıkları tatlı sularda da yaşayabiliyor. Marmara Bölgesi’nde en çok İznik ve Sapanca göllerinde görülen bu balıklar küçük olmaları nedeniyle Avrupa’nın bir çok ülkesinde ve Japonya’da cips olarak tüketiliyor.

Türkiye’nin en büyük 5. doğal gölü olma özelliğini elinde bulunduran İznik Gölünde sabahın erken saatlerinde ağlarını göle döken balıkçıların umutları boşa çıkmıyor. Havanın kararmaya başlamasıyla birlikte gölden ağlarını topladıklarında tonlarca gümüş balığı ile dolu olduğunu gören balıkçıların yüzü gülüyor.

İznik Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Konur Genç, "Gümüş balığı avı 12 ay boyunca serbest. Bizim gibi birkaç kooperatifin balık tutma yetkisi var. Hedefimiz sezonda 250 ton balık yakalamak. İlk günlerde bir günde tutulan balık 30 ton’u buluyor. Diğer günler ise bu sayı az da olsa azalıyor. Geçtiğimiz yıl İtalya ve Yunanistan başta olmak üzere, bu kervana 2021 yılında Amerika da katılmış ve gümüş balığı alımlarına başlamıştır. Gümüş balığının özelliği çok güzel cips olmasıdır. Yoğun bir taleple karşı karşıyayız” diye konuştu.