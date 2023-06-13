İznik Belediyesi 46 mahallede planladığı program çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından birçok noktada parke taşı işleme çalışması sürüyor.

İznik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü koordinasyonu ile gerçekleştirilen çalışmalar planlanan programa göre birçok noktada eş zamanlı olarak devam ediyor. Yeni açılan sokaklar, kırsal mahallelerdeki yollar, yapım ve onarım çalışmaları ile süren parke taşı işleme çalışmaları Mustafa Kemal Paşa Mahallesi hastane arkasında, Çiçekli Mahallesinde ve toplamda 15.000 metrekare taş işlemeyle baştan başa parke taşı olan Mahmudiye Mahallesinde devam ediyor.

55.000 Metrekare parke taşı işlendi

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta açıklamasında “39 taşra ve 7 merkez mahallede planlanan çalışmalarımız kesintisiz sürüyor. Hizmette uzak veya yakın kavramını kabul etmeden en yakın mahallemize ne yapıyorsak en uzak mahallemize de ihtiyaçları istikametinde aynı çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimiz planlanan programlara göre eş zamanlı olarak birçok noktada çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalara ara vermeden hemen yenilerini ekliyoruz. İhtiyaç olan yerler tespit edilmiş durumda. Şu ana kadar ekiplerimiz 55.000 metrekare taş işledi. Taş olması gereken yere taş, asfalt olması gereken yerlere asfalt çalışmamızı uyguluyoruz. Nerede ne eksiğimiz, ihtiyacımız varsa muhtarlarımız koordinasyonuyla bir bir gerçekleştirmeye devam ediyoruz” diye konuştu.