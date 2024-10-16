Bursa’nın İznik ilçesinde traktör ile çarpışan otomobilin metrelerce sürüklendiği kazada 1 kişi yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle traktörün römorkunda bulunan zeytinler yola saçıldı.

Kaza, Eşrefzade Mahallesi çevre yolunda meydana geldi. İddiaya göre, 16 ABS 222 plakalı otomobil sürücüsü, 16 SU 258 plakalı traktörü sollamak istediği sırada traktöre çarptı. Kazada otomobil metrelerce sürüklenirken, traktörün römorkunda bulunan zeytinler yola saçıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan 1 kişi ambulansla İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Çarpışmanın ardından yola yayılan zeytinler, trafiğin kısa süreliğine aksamasına neden oldu. Bölgeye intikal eden ekipler, yoldaki zeytinleri temizleyerek trafiğin tekrar normale dönmesini sağladı. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.