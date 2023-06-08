İznik Belediyesi’nin Çevre Haftası sebebiyle düzenlediği etkinliklerin ikinci gününde minikler İznik sahilini temizleyerek çevre farkındalığı oluşturdular.

5-9 Haziran tarihlerinde ülkemiz genelinde kutlanan ve önemli konulara dikkat çekilen Türkiye Çevre Haftası’nda İznik’te de etkinlikler gerçekleşti. İznik Belediyesi tarafından organize edilen etkinliklerde minikler hem eğlendi hem de eğitici faaliyetlerle öğrendiler.

İznik Sahili’nde gerçekleşen etkinlikler ikinci gününde de devam etti. Sabah saatlerinde İznik Sahilinde buluşan minik öğrenciler eldivenlerini takarak temizlik yaptılar. Öğretmenleri eşliğinde sahil şeridine dağılan öğrenciler pankartlarla verdikleri mesajda çevre farkındalığı oluşturdular.

Etkinliklere katılan çocuklara İznik Belediyesi tarafından gölde ve çevresinde yaşayan canlılar ile nesli tükenmekte olan endemik bitki türleri hakkında bilgi verildi. Ayrıca etkinlikte öğrenciler ile teraryum atölyesi gerçekleştirildi.