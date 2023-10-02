Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yaşanan trajik bir olayda, minibüs bekleyen Ali İhsan İslamoğlu'na çarparak ölümüne neden olan lüks aracın 17 yaşındaki ve ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüsü Mustafa E.'nin, ağabeyi 21 yaşındaki Maaz'dan habersiz olarak kiralık aracı kullanmaya çıktığı ortaya çıktı. Kaza sonrası aracı terk edip kaçarken, ticari taksiyle yakalanan abi kardeşin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Olayın detaylarına göre, Maaz ve Mustafa E.'nin İznik'te bir otelde bulundukları, ancak 17 yaşındaki Mustafa'nın ehliyetsiz olmasına rağmen ağabeyi Maaz'ın haberi olmadan lüks aracı alarak gezmeye çıktığı ortaya çıktı. Kaza sonrasında otele dönen Mustafa, ağabeyini uyandırarak yolda bir şeye çarptığını ve muhtemelen bir hayvana çarptığını söyleyerek ifade verdi.

Abi kardeşin jandarmadaki ilk ifadesinde, İnegöl'e tamirci çağırmaya gitmek amacıyla yola çıktıklarını ifade ettikleri belirtilirken, iki kardeşin jandarmadaki işlemleri sürüyor. İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.