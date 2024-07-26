İznik Belediyesi ve İznik İyilik Sağlık Elçileri Derneği tarafından hazırlanan İZTEM Projesi, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün proje çağrısına yapılan başvuru sonucunda hibe almaya hak kazandı.

İznik Temiz Dil Projesi (İZTEM), geçtiğimiz aylarda başvurusu yapılan ve yapılan değerlendirmede başarılı bulunan projeler arasında yer aldı. Proje, 1 Ekim itibarıyla faaliyetlerine başlayacak.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, İZTEM projesi hakkında yaptığı açıklamada, "12-13 yaş aralığındaki öğrenciler arasında sözlü iletişimde temiz ve doğru dil kullanımını teşvik etmek, diksiyon eğitimleri vererek aileler arasında farkındalığı artırmayı hedefliyoruz. Projenin hibe alması, bu hedeflere ulaşmamızda önemli bir destek olacak. Projenin hazırlanmasında emeği geçen İznik Belediyesi personeline ve İznik İyilik Sağlık Elçileri Derneği'ne teşekkür ediyorum. İznikli gençlerimizin her alanda gelişimi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz," dedi.

Proje kapsamında düzenlenecek etkinliklerde, doğru dil kullanan öğrenciler ödüllendirilerek sosyal destek sağlanması amaçlanıyor.