Tofaş Basketbol Takımı, 2023-2024 sezonu kadro yapılanma çalışmaları kapsamında ilk transferini gerçekleştirdi. Mavi Yeşilliler, Birleşik Amerikalı kısa forvet J. J. O'Brien ile anlaşma sağladı.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, 2023-2024 sezonu transfer çalışmalarına başladı. Mavi Yeşilliler, yeni sezon kadro yapılanma çalışmaları kapsamında ilk takviyesini kısa forvet bölgesine gerçekleştirdi.

Geçen sezonu Karadağ temsilcisi KK Budućnost Voli’de tamamlayan 1992 doğumlu Birleşik Amerikalı oyuncu Jaleel "J. J." O'Brien ile anlaşma sağlanırken; San Diego State University çıkışlı olan J. J. O'Brien kariyerinde daha önce Utah Jazz, Agua Caliente Clippers, Astana, Monaco, Nanterre 92 ve KK Budućnost Voli formaları giydi.

2021 Yılında AS Monaco ile 7Days Eurocup şampiyonluğu yaşayan 1992 doğumlu ve 2.00 cm boyundaki J. J. O'Brien, kısa forvet (3) pozisyonunda görev yapmaktadır.