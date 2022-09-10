

Bursa ve İnegöl Jandarma komutanlığı JASAT ekiplerince yapılan operasyonda kenevir ele geçirildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde; İnegöl İlçesinde E.U.(45), F.D.(69) ve S.Ö.(40)] isimli şahısların ikametlerinde ve kullanımda bulunan arazilerde yasadışı kenevir ekimi yaptığı ve kurutarak sattığı bilgisini elde ettiler. Bursa İl Jandarma Komutanlığı birimlerince yapılan operasyon neticesinde; Boyları (2-2.5) metre arasında değişkenlik gösteren (92) kök Kenevir Bitkisi, (1) adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet 12. Cal. Av tüfeği fişeği ele geçirildi. Şahıslar gözaltına alındı.