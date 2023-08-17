Tekirdağ’da devriye faaliyetine çıkan jandarma ekipleri, yolda yaralı bir leylek bularak koruma altına aldı.

Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiflik Mahallesi kırsalında Yeniçiftlik Jandarma Karakol Komutanlığınca icra edilen devriye faaliyeti esnasında yaralı 1 adet leylek bulundu. Jandarma tarafından yaralı leylek koruma altına alındı. Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma timince bahse konu olan yaralı hayvan bulunduğu yerden alınarak gerekli tedavisi yapılması için Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.