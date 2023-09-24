Balıkesir’in Edremit Körfezi’ndeki Edremit, Gömeç ve Ayvalık ilçelerinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda, 143 düzensiz göçmen yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmek isterken yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalarda Ayvalık ilçesi Altınova bölgesinde icra edilen operasyonel faaliyet sonucunda, göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 1 organizatör ile birlikte, 44 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca olay yerinde 1 adet kamyonet, can yelekleri, can simitleri ve el pompaları ele geçirildi. Olaya karışan 1 şüpheli (organizatör) hakkında adli işlem başlatıldı.

Ayvalık’ın Küçükköy bölgesinde icra edilen operasyonda ise yasa dışı yollarla yurt dışına çıkacağı değerlendirilen 31 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı ve haklarında idari işlem başlatıldı.

Gömeç ilçesinde de icra edilen operasyonel faaliyet sonucunda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkacağı değerlendirilen 28 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili 2 şüpheli (organizatör) firar olarak aranıyor. Ayrıca olay yerinde iç lastikler, can yelekleri ile el pompaları ele geçirildi ve olayla ilgili adli ve idari işlem başlatıldı.

Edremit’in Altınoluk bölgesinde düzenlenen operasyonda ise kıyıdan 200 metre açıkta bot içerisinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkacağı değerlendirilen 40 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Olay yerinde 1 adet bot, 1 adet tekne motoru ile can yelekleri ve el pompaları ele geçirildi. Olayla ilgili adli ve idari işlem başlatıldı.