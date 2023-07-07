Bursa İl Jandarma Komutanlığı, orman yangınlarının önüne geçmek için Uludağ’da bir dizi tedbirler aldı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı asayiş ve JAK timleri, vatandaşlara gerekli bilgilendirmeyi bizzat yaparken, Çobankaya, Sarılan, Kirazlıyayla, Karabelen bölgesinde karadan ve havadan da gerekli kontrolleri sağladı. Uludağ’da orman yangınları ile mücadele ve kaybolma veya mahsur kalma olaylarının önüne geçmek için alınan kararlar ise şu şekilde sıralandı:

"Gişeler-Karabelen, Kirazlıyayla, Sarıalan, Çobankaya mevkiinde piknik ve mesire alanlarında 30 Haziran ile 30 Eylül 2023 tarihleri arasında saat 08.00 ile 20.00 saatleri içerisinde mangal üzerinde ateş yakmak, yerde ateş yakmamak şartıyla mangal piknik faaliyetine izin verilecek. Ancak saat 20.00 ile ertesi gün saat 08.00 kadar mangal, semaver, ateş ve kontrollü ateş yakılması yasaklandı. Milli park sınırları içerisinde yürüyüş patikaları, göller mevkii ile Uludağ zirve yürüyüşleri, orman yangınlarına engel olmak, kaybolma ve mahsur kalmanın önüne geçmek için izin haricinde yapılması da yasaklandı. Uludağ Milli Parkında piknik ve mesire alanları haricinde yol kenarında araç park ederek, piknik ve mangal yapılması da yasaklandı. Uludağ milli park sınırları içerisinde asfalt ve parke taş yolu hariç tüm stabilize yollara araç girişi yapılmasına izin verilmeyecek. Milli Park, bakacak seyir terasında mangal veya piknik yapmak yasaktır. Milli Park Sarıalan Cami yanı ile Çobankaya mevkii haricinde müdürlüğe kamp ücreti ödemek şartıyla kamp faaliyeti yapılabilecek. Milli Park sınırları içerisindeki Otopark alanlarında piknik ve mangal yapmak yasaklandı."